جدة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واس

زار معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم، مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات، يرافقه عدد من قيادات الأمانة.

ووقف معاليه على جاهزية المرحلة الأولى للمشروع، التي أصبحت مهيأة بالكامل لاستقطاب أنشطة الصناعات الخفيفة بأنواعها، بجانب صيانة السيارات على مساحة تبلغ 960 ألف م2, موجها بتشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية في الأمانة والبلديات الفرعية، لمتابعة إغلاق جميع الورش المخالفة في أحياء جدة، وفقاً للأوامر والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مضيفاً أن الأمانة ستتخذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين بالرفع لمقام الإمارة حسب التوجيهات.

وشدد التركي على أهمية التوطين في جميع الأنشطة التي تحتضنها المدينة الذكية في شمال جدة، لافتاً إلى أن إنشاء إدارة التوطين وتوليد الوظائف بالهيكلة الجديدة للأمانة تندرج تحت مظلة وكالة الاستثمار وخدمة المجتمع، وستتولى دعم ملف توطين الوظائف بالتنسيق مع المستثمرين في المدينة الذكية وغيرها من المشاريع الاستثمارية مع القطاع الخاص.

ويقع مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات على مساحة إجمالية تصل لـ 5 ملايين متر مربع، على طريق عسفان، وتقام المدينة الذكية وفق أحدث الأسس والمعايير التخطيطية والعمرانية، ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030, وبها منظومة متكاملة من الانشطة الاقتصادية والصناعية والخدمات والبنى التحتية، مع ربط قوي بالمناطق العمرانية والمشاريع التنموية المحيطة المزمع تنفيذها في محافظة جدة.

ويعتمد المخطط الجديد على توزيع الاستعمالات بالمخطط، ما يحقق مفهوم "الوحدة النمطية الاقتصادية بما تحتاجه من تنوع وتكامل في الانشطة والاستخدامات والمرافق، مع وجود شبكة طرق طولية تتخلل مناطق الورش والانشطة الصناعية الخفيفة الموزعة في صورة مراحل مستقلة يخدم كل منها نوعيات محددة من الورش كاملة الخدمات لتسهيل عملية النقل، والتخصيص، وتحقق الاستفادة القصوى من الاستخدامات الموجودة بالمشروع، وتسهيل أعمال الانشاء والتشغيل والصيانة.

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17:52ت م

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