مسقط 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسالتقى الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي اليوم الفريق أول جوزيف إل فوتيل قائد القيادة الوسطى الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، بالاضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.// انتهى //17:56ت م0191