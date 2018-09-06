الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسينفذ مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، برنامجاً تدريبياً في جمهورية باكستان، خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الحالي وذلك في موضوع (مهارات البحث العلمي اللغوي) بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في إسلام آباد .وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن البرنامج يستهدف الباحثين في المجال اللغوي وأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية الباكستانية بمعهد اللغة العربية في إسلام آباد، ويقدمه الدكتور فهد الملحم، مبيناً أن برنامج المركز في باكستان يأتي استمرارا لبرامجه التي نفذها في وقت سابق في باكستان ضمن حزمة برامج تنوعت في تشاد وأوغندا وفيتنام وإندونيسيا .// انتهى //18:04ت م0194