تبوك 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسعقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي اليوم, اجتماعاً مع مدراء مكاتب العمل في تبوك ومحافظاتها, بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل طلال بن مطير النوبي, لوضع الخطط التنفيذية لتطبيق قرارات قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداء من الشهر القادم لعام 1440هـ .وسيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية إضافة إلى أن محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات سيكون بحلول الأول من ربيع الأول 1440هـ. وبحلول الأول من جمادى الأولى 1440هـ، سيتم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات.وناقش الاجتماع آليات العمل والحرص على تنفيذ تلك القرارات لتمكين أبناء وبنات الوطن من العمل لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم والإسهام في تحقيق التنمية بالأصعدة كافة.// انتهى //18:04ت م0195