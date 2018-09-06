الأحساء 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واستعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء على تجهيز المواقع التاريخية في المحافظة بكاميرات مراقبة، وذلك لحمايتها من الاعتداءات المتكررة والتشويه الذي طال حيطانها بالكتابات والرسومات.وأوضح مدير هيئة السياحة في الأحساء خالد بن أحمد الفريدة، خلال زيارته اليوم لقصر خزام التاريخي بالهفوف للاطلاع على أعمال الترميم والتأهيل، أن أعمال الترميم تشمل معالجة التشويه الذي حدث في جدران القصر من الكتابات والرسومات وغيرها .يذكر أن نظام الآثار والمتاحف الذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 1436هـ نص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد عن (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.// انتهى //18:08ت م0197