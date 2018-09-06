عمّان 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأكدت الحكومة الأردنية اليوم، التزامها بسياستها المتعلقة باستضافة اللاجئين لحين عودتهم الطوعية لبلادهم، مبينة أنها لن تطبق الاعادة القصرية على اللاجئين السوريين.وقالت وزيرة التخطيط الأردنية الدكتورة ماري قعوار :"إن أعباء وجود اللاجئين تتطلب المزيد من الدعم للحكومة الأردنية، لتمكينها من الاستمرار بدورها الإنساني في توفير الخدمات اللازمة للاجئين، وللمجتمعات المستضيفة المتأثرة بأزمة اللجوء".ودعت الوزيرة الأردنية خلال لقاءها مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة بالوكالة كارول أوكونيل، إلى تنسيق الجهود الدولية لتوفير الدعم المناسب للأردن لتحمل أعباء استضافة السوريين.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي مستجدات اللجوء السوري في الأردن والضغوطات الاقتصادية على المجتمع الاردني، نتيجة عدم وجود رغبة لدى اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية إلى بلادهم.// انتهى //19:41ت م0223