طرابلس 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسعقدت لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار من المجلس الرئاسي الليبي برئاسة النائب أحمد معيتيق، اجتماعاً اليوم بديوان رئاسة الوزراء لبحث الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لتوفير الخدمات في المناطق تمهيداً لعودة النازحين لمنازلهم التي غادروها جراء الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس خلال اليومين الماضيين.وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء استعرض الأضرار التي تعرضت لها الشبكة العامة نتيجة الاشتباكات والذي أصدر تعليماته للفرق الفنية للبدء في عمليات الصيانة في الأماكن المتضررة والتي حال الجانب الأمني الوصول إلى بعض منها.وتم الاتفاق على ضرورة العمل من أجل عودة الحياة في المناطق التي شهدت اشتباكات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الخدمات التي يحتاجونها.// انتهى //19:44ت م0224