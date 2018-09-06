قوز الجعافرة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واستفقد رئيس مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا أحمد بن جابر العقدي اليوم، مدرسة صلاح الدين الابتدائية بقرية الرجيع، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها للقطاعات والجهات الحكومية بالمركز.واطلع رئيس مركز الجعافرة خلال الجولة على سير العملية التعليمية بالمدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد وبرامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي, وتفقد مرافق المدرسة, مستمعاً لشرح مفصل من قائد المدرسة هادي بن مهدي حبيب عن الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تنفذها المدرسة منها الأسبوع التهميدي الهادف لترسيخ الانتظام والجدية واحترام الوقت في نفوس الطلاب.وثمن رئيس مركز قوز الجعافرة, الجهود التي تبذلها إدارة المدرسة لانتظام الطلاب خلال الأسبوع التمهيدي, كما حث الطلاب على الجد والاجتهاد والمثابرة والانضباط والحرص على التحصيل العلمي، والتحلي بالأخلاق الحسنة.وأكد أهمية الدور المناط بالمعلمين والمربين في تعزيز القيم الوطنية ووحدة الصف, ناقلاً للجميع تهاني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه للمعلمين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد, متمنياً لهم عاماً سعيداً حافلاً بالنجاح والتوفيق.// انتهى //19:56ت م0226