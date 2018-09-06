القطيف 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسشارك 100 طالب من فصول الطلبة الموهوبين بمدارس محافظة القطيف ، باللقاء التعريفي التثقيفي لجائزة الإنجاز، الذي أقيم اليوم تحت إشراف وحدة برامج الموهوبين، بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد الله العليط ومدير العلاقات العامة بالجائزة حلمي الشماسي، وذلك في مقر مدرسة ابتدائية السلام بمدينة سيهات.وقدم قائد مدرسة السلام الابتدائية سعيد الشمراني، لأبنائه الطلبة الموهوبين مجموعة من النصائح التربوية والتي ستساعدهم -بإذن الله تعالى- على زيادة الدافعية لصقل مواهبهم وقدراتهم والتحصيل المرتفع.ومن جانب آخر استعرض رئيس وحدة برامج الموهوبين علي محمد الغامدي الشراكة الفاعلة مع جائزة الإنجاز خلال الأعوام السابقة، مثمنًا جهودها الفاعلة بنشر ثقافة الإبداع والابتكار بأطياف المجتمع، كما حث الطلبة الموهوبين على المشاركة بمنجزاتهم الإبداعية ومشاريعهم الابتكارية بفرع الجائزة وتحقيق المستوى العالي من التنافس.وأوضح نائب المدير التنفيذي للجائزة سعيد آل طلاق آلية الجائزة وكيفية التسجيل فيها وتوضيح معاييرها وخاصة بفرع جائزة المنجز الناشئ والتي تعنى بالمرحلة العمرية للطلبة.// انتهى //19:56ت م0227