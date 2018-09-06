حائل 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسدعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل، المهتمين بالأفلام السياحية والتصوير الضوئي " المحترفين والهواة "، من ابناء المنطقة إلى المشاركة في مسابقة ألوان السعودية 2018 في نسختها السابعة والتي ستحتضنها العاصمة الرياض خلال الفترة المقٌبلة .وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول، أن محاور المسابقة الرئيسية تتضمن التراث الحضاري، والسعودية اليوم، والسعودية من السماء، والطبيعة، بالإضافة إلى مسابقة ألوان السعودية بعيون عالمية ومسابقة ألوان السعودية للهواتف الذكية والمسابقة الخاصة بتصويت الجمهور، وكذلك فئات المسابقة للأفلام السياحية التي تتضمن فئة الأفلام الروائية القصية والأقلام الثقافية والتراثية وأفلام الطبيعة وأفلام السعودية اليوم وأفلام قطاع الأعمال إلى جانب جائزة تصويت الجمهور .وأشار المهندس المصيول إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف من خلال الملتقى إلى التعريف بمقومات المملكة السياحية والترويج لها وإبراز التنوع المميز، فيها وكذلك تشجيع وتحفيز المصورين والمبدعين لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية و تراثية وبيئية وطبيعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على البُعد الحضاري المتنوع الذي تحتضنه كافة مناطق المملكة، لافتاً النظر إلى أن استقبال المشاركات سيكون عبر الموقع الالكتروني الخاص بفعاليات ألوان السعودية " ألوان السعودية www.colors.sa " .// انتهى //19:56ت م0228