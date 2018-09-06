تبوك 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسشاركت جامعة فهد بن سلطان مؤخراً، في فعاليات ورشة عمل بعنوان "دور مؤسسات التعليم الأهلي العالي في تحقيق جودة أداء التعليم ومخرجاته" التي أقيمت في المملكة الأردنية.وقام بتمثيل الجامعة في الورشة وكيل الجامعة الدكتور عبدالله الملكاوي وعميد البحث العلمي الدكتور سمير البطاينة، حيث تعد هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع بحثي برعاية المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسكو) .وأوضحا الملكاوي والبطاينة أن فعاليات الورشة تضمنت مجموعة من جلسات العمل وتناولت عددًا من الموضوعات منها: تقييم جودة مخرجات مؤسسات التعليم الأهلي العالي وتحديد دور مؤسسات التعليم الأهلي في رفع جودة التعليم العالي ووضع مقترحات لتطوير جودة أداء مؤسسات التعليم الأهلي العالي و مخرجاته.// انتهى //19:56ت م0229