المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسودعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الزيارة، اليوم حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي المغادرين لبلدانهم بعد انتهاءهم من آداء مناسك الحج, عبر موقع خاص بوكالة شؤون المسجد النبوي بمطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة حسن مكي أنه جرى تخصيص وتجهيز موقع بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لتوديع ضيوف الرحمن بتطيبهم وتوزيع الهدايا عليهم ، مشيراً إلى أن هذا العمل يأتي ضمن برنامج حملة الوكالة (خدمة الحاج والزائر وسام وفخر لنا) التي بدأت قبل ستةٍ أعوام، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يعيدهم إلى بلدانهم بالسلامة والصحة والعافية ، وأن يوفق ولاة الأمر حفظهم الله لخدمة الحرمين الشريفين ولما يحب ويرضى.// انتهى //19:56ت م0230