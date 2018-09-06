مكة المكرمة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل بمقر المدينة الجامعية بالعابدية اليوم, محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة.وفي مستهل اللقاء هنأ معالي مدير جامعة أم القرى محافظ العرضيات, وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بمناسبة قرب افتتاح الكلية الجامعية - شطر الطالبات - بمحافظة العرضيات مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439 /1440 التي ستكون نواة التعليم الجامعي بالمحافظة لتلبي رغبات وتطلعات أهالي المحافظة من خلال تخصصاتها النوعية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.وثمن معاليه الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للعملية التعليمية والبحثية بمقر الجامعة الرئيس بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة وأضم، كما ثمن حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة على توطين التعليم الجامعي بمحافظات المنطقة، منوهاً بمؤازرة وتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.// انتهى //19:57ت م0231