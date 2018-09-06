الدمام 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساختتمت اليوم، فعاليات الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 1439/1440هـ بمدارس قطاع التعليم بشرق الدمام .واشتملت الفعاليات على العديد من البرامج الإرشادية والتثقيفية والترفيهية لإعداد الطلاب والطالبات ليكونوا بكامل جاهزيتهم .وأشار مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن مبارك الزهراني إلى أن المكتب أعد منذ وقتٍ مبكرٍ وجهز لفعاليات وبرامج تربوية وترفيهية متنوعة لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل مشوقٍ وجذاب سجل حضورًا متميزًا لقسم التوجيه والإرشاد والمدارس، مؤكداً على أولياء الأمور أهمية تعاونهم المستمر مع إدارات المدارس.من جانبه أكد مشرف التوجيه والإرشاد بالمكتب محمد المعيبد أن عدد طلاب الصف الأول الابتدائي بمدراس قطاع التعليم بشرق الدمام يبلغ 2111 طالبًا ويعتبر الأسبوع التمهيدي من أهم البرامج التربوية التي تؤدي إلى التكامل والتعاون بين البيت والمدرسة , وتهيئة الطلبة جسمياً ونفسياً لقبول المدرسة بشكل تدريجي وتسيير عملية انتقالهم من محيط الأسرة إلى البيئة المدرسية بما يتوافق مع المجتمع المدرسي الجديد .وبين المعيبد أن الأسبوع التمهيدي يساعد على تكوين السلوك الإيجابي لدى الطفل نحو المدرسة كما يعزز القدرات العقلية والاجتماعية ومحاولة تيسير انتقاله من مجتمع أسرته إلى مجتمع المدرسة ،داعياً أولياء أمور الطلاب إلى الحرص على التواصل مع المرشدين في المدارس والتعاون على تذليل العقبات وحل الإشكاليات التي تواجه الطالب المستجد وسرعة التعاون لمعالجتها عبر طرق تربوية وأساليب علمية.// انتهى //20:51ت م0236