واشنطن 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن الممثل الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن سيتوجه إلى كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان يوم القادم اعتباراً من 10 إلى 15 سبتمبر الجاري.وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض اليوم، أن الممثل الخاص بيجن سيجتمع مع نظرائه هناك لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي النهائي في كوريا الشمالية والتحقق الكامل منه للتأكد من أنه تم على النحو الذي نص عليه الاتفاق مع رئيس كوريا الشمالية في سنغافورة.// انتهى //20:53ت م0238