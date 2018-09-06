الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسنظّمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي - البريطاني اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات البريطانية في مجال الطيران المدني لبحث ومناقشة الأنشطة المتخصصة بقطاع الطيران في المملكة، واستعراض الفرص الاستثمارية الممكنة في قطاع الطيران المدني التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، ومستجدّات البيئة الاستثمارية ومشروعات الخصخصة المتاحة بهذا المجال.وألقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم محمد التميمي كلمة في الاجتماع رحّب خلالها بالحضور، واستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران وسوق النقل الجوي بالمملكة، خاصة مع تنامي الحركة الجوية في أجواء المملكة، ومشاريع البنية التحتية من بناء وتشييد وتطوير المطارات، والفرص المتاحة بها لتشغيل المطارات وتقديم الخدمات والاستشارات المتقدمة في مجالات الطيران المدني بالمملكة.وأكّد التميمي حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تدعيم ركائز صناعة الطيران المدني في المملكة وتسخير الإمكانات المطلوبة كافة لمواكبة النمو المضطرد في النقل الجوي بالمملكة، والعمل على استقطاب الشركات العالمية العريقة للاستثمار في البنية التحتية للمطارات والخدمات المقدّمة لمرتاديها، ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط ثلاث قارات، بالإضافة إلى استقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030 - بإذن الله -.وجرى خلال الاجتماع تعريف الشركات بمستجدات تطور البيئة الاستثمارية في المملكة والفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني، التي تتواكب مع أهداف رؤية المملكة ومنها فرص الخصخصة التي تعمل الهيئة عليها، واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بالمملكة.حضر الاجتماع ممثلي الإدارات المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من (60) ممثلاً من الشركات الوطنية والبريطانية يمثلون عدة أنشطة منها تشغيل المطارات، وأنظمة التقنية، وخدمات الطيران، والبناء والتشييد، وأنظمة الملاحة، والضيافة، والسوق .// انتهى //20:58ت م0239