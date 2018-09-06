عرعر 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسنفذت أمانه اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أمس أولى جولاتها للمنشآت الصحية وتطبيق نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي (م56) بتاريخ 1436/7/28 ، والقاضي بمنع التدخين في المرافق الحكومية وتغريم المخالف 200 ريال.وتهيب أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ العاملين بالمنشآت الصحية والمواطنين الزائرين لتلك المنشآت كافة بعدم التدخين في المنشأة أو في حرم المنشأة كي لا يتعرض لتطبيق الغرامات بحقه، مشيرة بأنه تم تنفيذ أول زيارة لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر.// انتهى //21:02ت م0241