عام / " قياس " يعلن عن افتتاح مقر دائم له بطريف
الخميس 1439/12/26 هـ الموافق 2018/09/06 م واس
طريف 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واس
أعلن المركز الوطني للقياس عن افتتاح مقر دائم لاختبارات قياس على الحاسب الآلي بمحافظة طريف ، حيث سيعمل المقر بشكل يومي طيلة العام للجنسين البنين والبنات بالتناوب .
كما أعلن المركز أن المقر سيكون في كليات جامعة الحدود الشمالية بالمحافظة قسم البنين ، داعياً الطلاب والطالبات إلى التسجيل لدخول اختبار القدرات, بالإضافة إلى الاختبارات الأخرى التي يقدمها المركز وذلك عن طريق الدخول لموقع المركز والتسجيل فيه .
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21:07ت م
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