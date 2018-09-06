طريف 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأعلن المركز الوطني للقياس عن افتتاح مقر دائم لاختبارات قياس على الحاسب الآلي بمحافظة طريف ، حيث سيعمل المقر بشكل يومي طيلة العام للجنسين البنين والبنات بالتناوب .كما أعلن المركز أن المقر سيكون في كليات جامعة الحدود الشمالية بالمحافظة قسم البنين ، داعياً الطلاب والطالبات إلى التسجيل لدخول اختبار القدرات, بالإضافة إلى الاختبارات الأخرى التي يقدمها المركز وذلك عن طريق الدخول لموقع المركز والتسجيل فيه .// انتهى //21:07ت م0242