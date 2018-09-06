تونس 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسقبضت وحدات من الحرس التونسي على عنصرين إرهابيين بمحافظتي إريانه وتوزر.وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم، أن وحداتها بمدينة المنيهلة بإريانة ألقت القبض على عنصر إرهابي قاطن بالجهة تعمّد تنزيل مقاطع فيديو وخطب تحريضية بموقعه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي تحرّض على الإرهاب وتدعو إليه.من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بمحافظة توزر في تصريح اليوم، أنه تم القبض على عنصر إرهابي آخر اعترف باستقطابه عن طريق تنظيم إرهابي والتدريب معه والمشاركة في عمليات إرهابية ضد جيش بلاده وضلوعه في قتل عسكريين، مضيفاً أن العنصر الإرهابي الذي دخل التراب التونسي متنكّرا وجهت له تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي والمشاركة في عمليات إرهابية واجتياز الحدود خلسة.// انتهى //21:17ت م0246