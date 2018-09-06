تبوك 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسحققت عشائر الجوالة بجامعة تبوك مراكز متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1439هـ , حيث حصلت على المركز الأول بين جامعات المملكة واللجان والأندية المشاركة وعددها 48 فريقاً , فيما حصلت على المركز الأول على جميع المشاركين في معسكر منى الجديدة وعددها 27 فريقاً .وهنأ معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي الفريق من خلال تكريمهم يوم أمس في حفل جامعة تبوك الخاص بالطلاب المستجدين .وعبر قائد فريق عشائر الجوالة نايف الحويطي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن سعادته بحصول الفريق على هذا المركز, مؤكداً أن الفريق وبدعم من جامعة تبوك عكس – بفضل الله - الصورة المشرقة عن عشائر الجوالة بالجامعة من خلال حرصهم الدائم على التميز في خدمة ضيوف الرحمن سواء في موسم الحج أو العمرة وهو امتداداً للجهود المتواصلة خلال الأعوام الماضية.// انتهى //21:19ت م0248