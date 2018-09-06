راولبندي 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي في مكتبه بمقر وزارة الدفاع الباكستانية في مدينة راولبندي.وفي مستهل اللقاء قدم السفير المالكي التهاني لمعالي برويز ختك على تعيينه وزيراً للدفاع، متمنياً لباكستان وشعبها وحكومتها الجديدة المزيد من التقدم والازدهار.من جانبه، قال معالي وزير الدفاع الباكستاني إن بلاده تولي اهتماماً بالغاً للعلاقات الأخوية التي تربطها مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً بأن باكستان حريصة على تعزيز هذه العلاقات مع المملكة في كافة المجالات.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان وسبل دعمها وتطويرها في المجالات الدفاعية.// انتهى //21:23ت م0249