الجزائر 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واستشارك الجزائر في اجتماع فريق العمل حول النظام الداخلي وتمويل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي سيعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل غداً.وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمة الجزائري اليوم، أن وفداً برلمانياً سيمثل الجزائر في هذا الاجتماع الذي يبحث عدة موضوعات منها إمكانية إنشاء أمانة دائمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ودراسة تفاصيل وإجراءات تتعلق باعتماد المقر الدائم للجمعية البرلمانية للاتحاد.// انتهى //21:28ت م0250