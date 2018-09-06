الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي، رئيسة إدارة شبه الجزيرة العربية بوزارة الخارجية البريطانية جولي سكوت ونائب السفير البريطاني لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم.كما استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين سفير جمهورية باكستان لدى المملكة خان هشام صديق.وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول.// انتهى //21:54ت م0254