الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسنظم قسم الإدارة التربوية اللقاء السنوي لطلاب وطالبات قسم الإدارة التربوية، وذلك بحضور عميد كلية التربية الدكتور فهد الشايع، وعدد من المسؤولين في كلية التربية وأعضاء هيئة التدريس في الكلية والطلاب والطالبات.وقال الدكتور الشايع في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن النشر العلمي من الأمور المهمة التي يسعى لتحقيقها طلاب الدراسات العليا، مؤكدا أهمية الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تقدمها جامعة الملك سعود للحصول على أكبر قدر من الخبرة والرفع من الحصيلة المعرفية والمهارية للطلبة.كما أكد على الاستفادة من فرص المشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية و طلب الدعم من كلية التربية. وقال لطلبة قسم الادارة التربوية "إنه بمجرد قبولك في قسم الادارة التربوية هو دليل تميزك".من جهته أفاد رئيس قسم الإدارة التربوية الدكتور إبراهيم الداود أن اختيار جامعة الملك سعود من ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا وكلية التربية من أفضل 100 كلية عالميًا جاء بفضل الله تعالى ثم تميز الطلبة وقدرات أعضاء هيئة التدريس ودعم إدارة الجامعة والكلية.وقال الدكتور الداود إن القسم حريص على إشراك الطلبة في صنع القرارات وتطبيق مبادئ القيادة التشاركي فالعلاقة بين القسم والطلبة لا تقتصر على القاعة الدراسية والقسم يسعى لخلق بيئة أكاديمية محفزة.وقدم خلال الحفل عرض شارك فيه طالب الدكتوراه عبدالمحسن الحارثي، والطالبة منال آل عثمان تناول رؤية القسم و إمكاناته وبرامجه وإصداراته و مبادراته، كما ألقت بعد ذلك مرشحة الدكتوراه أمل الحمدان كلمة طلبة القسم استعرضت فيها مسيرة طالب الدراسات العليا.من جهته أوصى مقرر لجنة القبول الدكتور أنس التويجري بتسجيل المقررات التكميلية قبل التحاق الطالب ببرنامج الدكتوراة لكي لا يتعرض الطالب للإيقاف، مبينًا أنه من الأفضل تسجيل مقرر الخطة في المستوى السادس و السابع بعد الانتهاء من اجتياز المقرر الشامل.وحث وكيل عمادة الدراسات العُليا للشؤون الفنية الدكتور خالد السبيعي الطلبة على الالتحاق بأنشطة نادي الدراسات العليا، مبينًا أن العمادة تشرف على 176 برنامجًا لدرجتي الماجستير والدكتوراه.// انتهى //21:54ت م0255