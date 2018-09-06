مكة المكرمة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسنظّم نادي مكة الثقافي الأدبي بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة مساء اليوم حواراً بعنوان " المطوفة في خدمة ضيوف الرحمن", وذلك بمقر النادي .وتضمن الحوار الذي أدارته الدكتورة وفاء مندر دور المرأة المطوفة قديماً وحديثاً في خدمة ضيوف الرحمن قدمته المطوفة فاتن محمد حسين, مؤكدة أن الطوافة من أشرف المهن التي اختصت بها مكة المكرمة وحظي بها أبناؤها مستعرضة المراحل التي مرّت بها الطوافة وما كان للمرأة فيها من معين للرجل ومستكملة لدوره .وأوضح رئيس النادي الدكتور حامد بن صالح الربيعي أن النادي خصص نصيباً من أنشطته وفعالياته لثقافة مكة وتاريخها ومفردات حياتها الاجتماعية, مؤكدا أن مهنة الطوافة من أهم هذه الجوانب التاريخية والثقافية .// انتهى //21:57ت م0256