سانت دومنيغو 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسقدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل يوم أمس, نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم فوق العادة ومفوضًا عامًا للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية الدومينيكان لوزير خارجية جمهورية الدومينيكان ميغيل فارغاس وذلك تمهيداً لتقديمها لفخامة رئيس الجمهورية,وجرى خلال اللقاء الذي جمع الجانبين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين.// انتهى //21:59ت م0257