طرابلس 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رفضه التام لمناورات المعرقلين للمسار الديمقراطي في ليبيا وتهديد حياة المدنيين.وذكر بيان صادر عن حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن ماكرون أكد خلال الاتصال الهاتفي التي أجراه اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، دعمه الكامل لحكومة الوفاق وما تتخذه من إجراءات للتهدئة وإعادة الأمن والاستقرار.وأكد ماكرون عزمه على الاستمرار في تطبيق مخرجات لقاء باريس، ورفضه التام لمناورات المعرقلين للمسار الديمقراطي.من جانبه، أوضح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أنه لن يسمح بتهديد طرابلس أو غيرها من المدن، وأن الحكومة تعمل بكل قدراتها لضمان أمن وسلامة المواطنين، مطالباً بتوحيد الموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية ومحاسبة كل من يعرض امن المدنيين للخطر، واتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية، كما طالب أيضاً كافة الأطراف المعنية الالتزام باستحقاقات الاتفاق السياسي.// انتهى //22:02ت م0258