تبوك 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسكرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم, المعلمين والمعلمات المشاركين في برنامج الورش الفنية في مبادرة " ماهر " التي اختتمت فعالياتها في تعليم تبوك في مرحلتها الأولى بتدريب 30 معلماً ومعلمة التي اعتمدتها هذا العام وزارة التعليم وتتضمن المبادرة تنفيذ دراسة المتطلبات الأساسية والدراسات التفصيلية للمدارس والورش والمناهج بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية وتنفيذ عدد من الورش الفنية .ونوه مدير التعليم في ختام الورش الفنية للمبادرة بتفاعل ومشاركة المعلمين والمعلمات في هذه المبادرة, مشيراً إلى أهميتها في توفير ورش فنية في المدارس الثانوية لتعريف الطلاب على المهن وتعزيز الاتجاهات الإيجابية مما يحقق تزويد الطلاب والطالبات بالمدارس الثانوية بالمهارات المهنية والتقنية الأساسية التي تلبي احتياجاتهم في حياتهم اليومية كما تساعد على تعزيز اتجاهاتهم بهدف البدء بتوفير البيئة الملائمة لاكتشاف ميولهم ومهاراتهم لمساعدتهم في تحديد توجهاتهم الفنية المستقبلية من خلال تقديم برامج مهنية في ورش فنية تقنية تنفذ داخل المدارس وتستهدف تعريف الطلاب بمهارات فنية مختلفة، تتطلب تدريب المعلمين والمعلمات ، والمعنيين بالتدريس في قطاعي البنين والبنات.كما كرم مدير التعليم ، المشرف على تنفيذ مبادرة "ماهر" في تعليم تبوك خالد الجهني وقائد متوسطة عثمان بن عفان فيصل الزهراني والمدربين المشاركين في تنفيذ الورش الفنية .يذكر أن هذه المبادرة تعنى بالارتقاء بالأدوات والأساليب والمفاهيم التعليمية إلى جانب تجهيز الورش الفنية والأدوات والمناهج المستخدمة بأسلوب يتماشى مع رغبات الطلاب واحتياجاتهم ولتعزيز وإسهام التعليم والتنمية من خلال توظيف تلك الممكنات في إحداث الأثر وتعزيز دور التعليم في تنمية كفايات الطلاب وتلبية احتياجات المجتمع.// انتهى //22:13ت م0259