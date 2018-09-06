القاهرة 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسرحبت مصر بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين دولتي إريتريا وجيبوتي في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها وزير خارجية إريتريا عثمان صالح إلى العاصمة الجيبوتية اليوم، برفقة وزيري خارجية كل من إثيوبيا والصومال.ودعت الخارجية المصرية في بيان اليوم، إلى أهمية تكامل الجهود الإقليمية نحو تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي، والبناء على الخطوات التاريخية الراهنة في المنطقة، والتي بدأت بتحقيق المُصالحة الإثيوبية الإريترية شهر يوليو الماضي، فضلاً عن استعادة العلاقات الطبيعية بين دولتي الصومال وإريتريا لاحقاً.وطالبت المُجتمع الدولي إلى تعزيز روح التضامن والتعاون المُشترك في منطقة القرن الإفريقي عبر دعم الجهود القائمة، مؤكدةً استمرارها في بذل كل جهد مُمكن لدعم مسار التقارب والتعاون بين الدول الإفريقية الشقيقة، بهدف تحقيق أمن وسلامة ورفاهية شعوب القارة.//انتهى//22:40ت م0263