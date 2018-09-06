ثقافي /"الفرق والأفكار الضالة وخطرهما على الأوطان والمجتمعات " في ندوة بمحافظة صامطة غدا
الخميس 1439/12/26 هـ الموافق 2018/09/06 م واس
الطوال 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واس
تنظم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة ، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة يوم غد, ندوة بعنوان "الفرق والأفكار الضالة وخطرهما على الأوطان والمجتمعات " ، وذلك بجامع القرعاوي بالمحافظة.
ويشارك في الندوة التي يديرها مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي ، كلا من محمد بن صغير عكور ، ومحمد بن زيد المدخلي ، وعبدالله بن محمد النجمي.
وتأتي الندوة التي ستبث مباشرة على الرابط : https://miraath.net/ar, ضمن البرامج التي تنفذها الإدارة خلال العام الحالي.
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