أملج 26 ذو الحجة 1439هـ الموافق 06 سبتمبر 2018م واسهطلت اليوم , أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد على مرتفعات الشبحة التابعة لمحافظة أملج ، شملت الصرى الشرقية والمشيريف والمحرف والبديحة والورقة التابعة لمركز الشبحة و حراض والزبيرا والمحرف وثميم التابعة لمركز حراض والهجمية والبويطن وحجج والخشارم والرقم والغرزة التابعة لمركز الهجمية ، سالت على إثرها بعض الشعاب .جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى // ‏23:01ت م0268