عام / أمطار على مرتفعات الشبحة بمحافظة أملج
الخميس 1439/12/26 هـ الموافق 2018/09/06 م واس
أملج 26 ذو الحجة 1439هـ الموافق 06 سبتمبر 2018م واس
هطلت اليوم , أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد على مرتفعات الشبحة التابعة لمحافظة أملج ، شملت الصرى الشرقية والمشيريف والمحرف والبديحة والورقة التابعة لمركز الشبحة و حراض والزبيرا والمحرف وثميم التابعة لمركز حراض والهجمية والبويطن وحجج والخشارم والرقم والغرزة التابعة لمركز الهجمية ، سالت على إثرها بعض الشعاب .
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .
// انتهى //
23:01ت م
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