الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واستعادل فريق النصر مع ضيفه الفتح بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر في الرياض.بدأ الفتح بالتسجيل في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب نزوزي توكو ، بعدها أدرك النصر التعادل عن طريق محترفه المغربي عبدالرزاق حمد الله عند الدقيقة 86 .وتأتي المباراة في إطار التحضيرات للجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .// انتهى//23:42ت م0269