فيفا 26 ذو الحجة 1439 الموافق 6 سبتمبر 2018 م واسأنهت جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة فيفاء استعداداتها لاستقبال ١٣٠٠ طالب وطالبة سينتظمون في ٩١ حلقة ودار نسائي لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.وأكدت الجمعية أن الشؤون التعليمية والأقسام الأخرى بالجمعية رسمت خططها للعام الدراسي الجديد سعيا لتوفير كل ما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للدارسين والدارسات بالحلقات والدور التابعة لها.// انتهى //23:46ت م0271