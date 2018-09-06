ظهران الجنوب 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 6 سبتمبر 2018 م واسصادرت بلدية محافظة ظهران الجنوب خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التي نفذتها أمسعلى عدد من المنشآت الغذائية ومحلات بيع اللحوم بالمحافظة , 44 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة .وأوضح رئيس البلدية عوض آل سياف أن الهدف من الجولات التفتيشية المكثفة، التي تأتي ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" هو الوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين، مؤكداً أن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية والمتابعة بشكل مستمر من أجل سلامة وصحة الجميع.// انتهى //23:49ت م0272