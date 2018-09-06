تبوك 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسشاركت كلية العلوم بجامعة تبوك في ورشة عمل بعنوان "سلامة وجودة المنتجات الزراعية والغذائية ", التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك أمس , وذلك بمقر الفرع في تبوك.ومثل جامعة تبوك عميد كلية العلوم الدكتور عبدالعزيز بن دخيل الله الذبياني، والدكتورة عائشة محمد العطوي بورقة عمل بعنوان " الآثار الثانوية للمبيدات على الصحة العامة والحيوانات المائية "، تناولت عدة محاور من أهمها خطر بقايا المبيدات الزراعية على الكائنات الحية وتأثيرها على صحة الإنسان، وتعتبر هذه المبادرة من أهم المبادرات التي تتبناها هيئة الغذاء والدواء وفقاً لرؤية 2030، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.// انتهى //23:50ت م0273