أبها 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأكد مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني أن الجامعة عازمة بإذن الله تعالى على المضي قدماً في تحقيق أعلى معايير الجودة، والوفاء بمتطلبات الاعتماد الأكاديمي، لتسهم بذلك في تحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وما توليه من رعاية ودعم لامحدود لجميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم.وقال الدكتور الشهراني في تصريح له بعد توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة العربية المفتوحة وجامعة الملك خالد يوم أمس التي أثمرت عن توقيع عقد خدمات استشارية خاصة بالمجلس العلمي : إن هذه الاتفاقية ستتبعها اتفاقيات أخرى مع الجامعات العريقة, وأن الجامعة العربية المفتوحة ستعمل على كل ما من شأنه للرقي بمستواها لتنافس بذلك الجامعات العالمية ولتقدم إضافة متميزة في المنطقة من خلال تخصصاتها المختلفة.كما قدم مدير الجامعة العربية المفتوحة شكره لمعالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي وجميع المسؤولين وفريق العمل في جامعة الملك خالد على جهودهم في إنجاح هذه الخطوة التي تعد أنموذجاً يحتذى به في التعاون بين الجامعات سعياً لخدمة العلم.// انتهى //01:32ت م0277