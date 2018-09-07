الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسخسر فريق الهلال من نظيره الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم وديا على ملعب نادي الهلال بالرياض .سجل رباعية الفيصلي اللاعب سلطان مندش عند الدقيقة 27 ، وأضاف الهدف الثاني البرازيلي روجيريو في الدقيقة 52 ، وجاء بالهدف الثالث محمد الثاني بالدقيقة 62، والكولومبي دييجو أحرز الهدف الرابع عند الدقيقة 83 ، فيما سجل هدف الهلال الوحيد الفانزويلي جيلمين ريفاس بالدقيقة 29 .وتأتي المباراة في إطار التحضيرات للجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .// انتهى//01:42ت م0278