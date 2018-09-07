عدن 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي اليوم أن العمليات العسكرية مستمرة في عدد من المحاور والجبهات لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.وأشاد خلال ترؤوسه اجتماعًا بعدد من القيادات العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني ومنتسبو المنطقة العسكرية الرابعة في مواجهة المليشيا الحوثية الإرهابية.وناقش، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، الجهود المبذولة لضبط الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وسرعة تصحيح الاختلالات في القوات المسلحة من أجل بناء مؤسسة عسكرية صلبة تحمي الوطن وتحفظ حياة الناس وممتلكاتهم العامة والخاصة.// انتهى //02:02ت م0279