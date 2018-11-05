تبوك 27 صفر 1440 هـ الموافق 05 نوفمبر 2018 م واسعقد مركز اللغة الإنجليزية في جامعة تبوك، أمس، بالتعاون مع عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد مجموعةً من اختبارات الدور الثاني المحوسبة في الكليات المعنية ببرنامج التعليم المدمج (Blended Learning ) في خطته الأولى، وتشمل هذه المرحلة كليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية وقسم اللغات والترجمة في كلية التربية والآداب.وأجريت اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات في مختبرات كلية الطب وكلية التربية والآداب، بالإضافة إلى استخدام المعامل المتنقلة التي وفرتها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، في بعض الكليات المستهدفة في هذه الاختبارات، وتندرج إقامة هذه الاختبارات ضمن خطة تطبيق برنامج التعليم المدمج في مرحلته الأولى والتي تهدف عند اكتمالها إلى تعميم هذا البرنامج المتميز في مهارات تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية على كافة كليات الجامعة وفروعها المختلفة.الجدير بالذكر أن تطبيق برنامج التعليم المدمج في تعليم مهارات اللغة الإنجليزية خطوةً متميزةً يتم فيها توظيف البرمجيات والتقنيات الحديثة في الدمج بين الأهداف التعليمية والمحتوى ومصادر وأنشطة التعلم وطرق إيصال المعلومات من خلال أسلوبي التعلم وجهاً لوجه والتعليم الإلكتروني .// انتهى //22:54ت م0284