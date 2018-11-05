عمّان 27 صفر 1440 هـ الموافق 05 نوفمبر 2018 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وذلك على هامش اجتماعات العقبة الدولية المنعقدة بمدينة لاهاي الهولندية.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأوضاع في المنطقة.// انتهى //23:08ت م0285