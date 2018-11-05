شرم الشيخ 27 صفر 1440 هـ الموافق 05 نوفمبر 2018 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له " إن اللقاء تطرق إلى عددٍ من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى توافق رؤى الجانبين بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه وفق الثوابت والمرجعيات الدولية ذات الصلة.وأضاف راضي أن الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مُعربًا عن تطلعه إلى تعزيز تلك العلاقات مع الجانب العماني في مختلف المجالات بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.وأوضح المتحدث أن وزير الشؤون الخارجية العماني أكد من جانبه، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، ومواصلة دفع أطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.كما التقى الرئيس المصري اليوم بمدينة شرم الشيخ مع رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي حامد بن زايد آل نهيان.وأشاد الرئيس السيسي خلال اللقاء بالدور الداعم والبناء الذي تقوم به دولة الإمارات لعملية التنمية في مصر، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات.ونوّه رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي من جانبه بالعلاقات المصرية الإمارتية التي تقوم على أسس من التضامن، والعمل من أجل ترسيخ أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا الحرص على الاستمرار في دفع وتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة.// انتهى //23:30ت م0287