الكويت 27 صفر 1440 هـ الموافق 05 نوفمبر 2018 م واسانطلقت في الكويت اليوم أعمال اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية الـ 54 التحضيري لأعمال الاجتماع الـ 108 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين تستضيفهما وزارة المالية الكويتية.وذكرت وزارة المالية الكويتية في بيان صحفي، أن الاجتماع عقد برئاسة وكيل وزارة المالية الكويتي صالح الصرعاوي وشارك فيه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري بحضور ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة حيث تم مناقشة العديد من المواضيع ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للوزراء.وأضافت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع الـ 20 لهيئة الاتحاد الجمركي ومحضر الاجتماع الـ 24 للجنة السوق الخليجية المشتركة ومحضر الاجتماع الـ 71 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، كما تم أيضا مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن رفع الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد إضافة إلى ورقة حول توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية ومذكرة الأمانة العامة بشأن إحالة موضوع الأدوية والتجهيزات الطبية التي تخضع للضريبة.وبينت أنه تم مناقشة مذكرة الأمانة بشأن إحالة موضوع الأدوية والتجهيزات الطبية التي تخضع للضريبة بنسبة (صفر) في المئة للجنة وزراء الصحة بدول المجلس لوضع ضوابط موحدة وكذلك مذكرة الأمانة العامة بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس.ومن المقرر أن ينعقد يوم غد الاجتماع الـ 108 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //23:37ت م0288