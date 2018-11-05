الباحة 27 صفر 1440هـ الموافق 05 نوفمبر 2018م واسنظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمنطقة الباحة اليوم، برنامج الأمن والسلامة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة.وتضمن البرنامج شرحاً عن آليات وخطط الحماية والسلامة داخل المنشأة، وطرق استخدام أدوات إطفاء الحريق وكيفية مكافحة الحريق ووسائل الإنذار من الحريق، وكيفية الإخلاء عند حدوث الحريق.وقدمت مديرة الدار إيمان الغامدي شكرها لإدارة الدفاع المدني على جهودهم التوعوية وتعاونهم في عقد مثل هذه الورش، مشيرةً إلى أَن البرنامج تضمن فرضية إخلاء للدار .//انتهى//23:40ت م0289