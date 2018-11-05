سكاكا 27 صفر 1440 هـ الموافق 05 نوفمبر 2018 م واسكثفت الجهات الخدمية والأمنية وذات العلاقة بمنطقة الجوف جهودها واستنفرت طاقاتها لاحتواء أثار الأمطار، وذلك عقب الحالة المطرية الشديدة التي شهدتها المنطقة، والتي كان سمو أمير الجوف قد وقف عليها ميدانياً .وبذلت الجهات المعنية جهوداً كبيرة حتى تم سحب كميات المياه والمخلفات من طرق وشوارع مدينة سكاكا، وصيانة الطرق الخارجية، كما قامت فرق الدفاع المدني بمباشرة عدد من البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات لديها .وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن الفرق الميدانية تعمل في مواقع التجمعات المائية ومعالجة آثارها في ظل استنفار الطاقات والقدرات الفنية والبشرية للأمانة ، حيث تم الوقوف ميدانياً عليها للتأكد من عمل كافة محطات تصريف الأمطار بالكفاءة المطلوبة، حيث ينتشر أكثر من 500 عامل وسائق و 25 مشرفاً و 51 ألية ما بين صهاريج ومعدات رفع أنقاض ودفعات مياه .وأكد المهندس الغامدي أن الأمانة تتابع كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين ، وإزالة الرواسب التي تعيق تدفق المياه في مناهل التصريف ، مشيراً إلى أنه تم توجيه رؤساء البلديات في المحافظات على سرعة إزالة آثار الأمطار والسيول والتنسيق مع الأمانة في حال احتاجت الدعم و كل بلدية تعمل ضمن نطاق خدماتها في إزاحة التجمعات المائية ، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اَي معوقات تحدث للطرق على رقم بلاغات الأمانة 940 لنقلها لفرق العمل الميدانية لمعالجتها على الفور، منوهاً بتكامل العمل مع الجهات الحكومية الأخرى بالمنطقة .من جانبه قال مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري أن الفرع عمل بكامل طاقته البشرية والآلية لإزالة مخلفات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية في الأيام التي تشهد فيها المنطقة أمطار متواصلة ، مؤكداً أن الفرع يتابع أعمال الصيانة والحالات التي تنتج عن الأمطار ومنها ما تم يوم السبت حيث باشرت الفرق العمل على طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا وشفط تجمع المياه ، لافتاً الانتباه إلى أن فرق الصيانة التابعة لفرع وزارة النقل بمنطقة الجوف تعمل على مراقبة وصيانة نحو 2500 كلم التي تم الاستعداد لها مبكراً قبل بدء موسم الأمطار وتعاملت مع عدد من المواقع التي حدث فها تجمع للمياه مثل طريق الأمير عبدالاله بسكاكا، كما تم فتح بعض العقوم الترابية التي تسببت في تجمع المياه على طريق الفياض بسكاكا .وبين المهندس الشمري أن الفرق عملت على حماية طريق أم عدام غرب سكاكا بعد أن أضر السيل أجزاء من الطريق وإعادة تهيئته بالإضافة إلى تواجد دوريات السلامة المرورية المزودة بجميع وسائل السلامة .وتعاملت فرق الصيانة بمحافظة القريات خلال الأيام الماضية على إزالة مخلفات 10 آليات ومركبات صغيرة بسبب حادث مروري لسوء الأحوال الجوية .بدوره أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن المديرية اتخذت كافة الاستعدادات لموسم الأمطار، من خلال تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة مخاطر السيول بعد تحديثها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ،كما سخرت كافة الإمكانيات والتجهيزات لمواجهة تلك المخاطر، مبيناً أن عمليات الدفاع المدني تلقت أكثر من 30 بلاغاً مختلفة خلال اليومين الماضيين واليوم ما بين التماس كهربائي وانقلاب سيارة وتسرب مياه لمنزل وأربعة بلاغات تجمع مياه، بالإضافة لأربعة بلاغات تجمع مياه في محافظة دومة الجندل .ولفت النقيب الضويحي النظر إلى أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف دعت الجميع من مواطنين ومقيمين إلى توخي الحيطة والحذر ، وعدم المجازفة بالأرواح والممتلكات أثناء هطول الأمطار وما يصاحبها جريان للأودية والشعاب مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب لما تشكله من خطر على الإنسان والممتلكات وذلك لاحتوائها على الوحل والطين الذي يعيق حركة الإنسان والمركبات .من جانبه أوضح مدير عام خدمات المياه المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب أن مديرية خدمات المياه بالمنطقة تتابع مع مشرفيها الحالات المطرية التي تشهدها المنطقة ورفعت درجة الاستعداد والمتابعة وذلك من خلال أعمال مقاولي المشاريع ومقاولي التشغيل والصيانة، والتعاون التام والتنسيق مع لجان الدفاع المدني والأمانة والبلديات والاستجابة الفورية لذلك .وكثفت الشركة السعودية للكهرباء جهودها، وسخرت جميع الإمكانيات؛ لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الجوف من هطول أمطار متفاوتة الكثافة من البارحة والمستمرة حيث .وأكد مدير إدارة كهرباء الجوف المهندس أنور بن براك البراك أن فرق الطوارئ موجودة بأعداد مضاعفة في جميع مكاتب الخدمات حيث باشرت تلك الفرق أكثر من 100 حالة انقطاع لدى المشتركين، تم معالجتها وإعادة الكهرباء في غضون 30 دقيقة من استلام بلاغات الأعطال، كما أمنًت الشركة بعض المولدات الاحتياطية في المواقع الحساسة، وتأكدت من جاهزيتها في حال أي انقطاعات (لا قدر الله). وأهابت الشركة بجميع المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع المعدات والخطوط الكهربائية؛ حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.// انتهى //23:43ت م0290