الأمم المتحدة 27 صفر 1440 هـ الموافق 05 نوفمبر 2018 م واسأكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أنه على الرغم من مرور خمس سنوات على اتخاذ قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013م، المتعلق بحظر استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، إلا أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به قبل اعتبار القرار قد نُفّذ بالكامل.ودعت الممثلة السامية، في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أعضاء المجلس إلى العمل بشكل جماعي لإعادة وضع الأمور في نصابها بشأن حظر الأسلحة الكيميائية.وقالت " إن حيوية ومصداقية الهيكل الأوسع نطاقاً لنزع السلاح وعدم الانتشار يعتمدان على توحد المجلس"، مؤكدةً ضرورة أن يُنظر إلى استخدام هذه الأسلحة على أنه انتهاك للمحرمات العميقة.وفيما يتعلق ببعثة تقصي الحقائق في سوريا التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعملها بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما، قالت ناكاميتسو " إن المدير العام للمنظمة قد أبلغها أن البعثة قريبة من استخلاص استنتاجاتها وستصدر التقرير في الوقت المناسب".// انتهى //00:55ت م0293