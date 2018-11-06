واشنطن 27 صفر 1440 هـ الموافق 05 نوفمبر 2018 م واس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن وزير خارجيتها مايك بومبيو سيلتقي المسؤول الكوري الشمالي الكبير كيم يونج تشول في نيويورك يوم الخميس لبحث نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية.

وذكرت الوزارة في بيان إن الجانبين سيبحثان إحراز تقدم على كافة الركائز الأربع للبيان المشترك الصادر عن قمة سنغافورة بما في ذلك تحقيق نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بشكل نهائي وقابل للتحقق.

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