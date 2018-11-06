بيروت 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واسأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن النظام السوري يواصل اعتقال أكثر من 150 امرأة وطفل من اللاجئين الفلسطينيين منذ اندلاع الصراع المتفجر في سوريا وهم في حالة اختفاء قسري وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم.وأكدت المجموعة التي تتخذ من بيروت مقرا لها في بيان اليوم، أنها استطاعت توثيق 108 لاجئات فلسطينيات في سجون النظام السوري، منهم 25 معتقلاً من الأطفال الفلسطينيين.وأشارت إلى ان هناك سجلات رسمية تفيد بوجود أطفال رضع فلسطينيين في أحضان أمهاتهم، ونقلت شهادات مفرج عنهم من سجون النظام السوري الذين أكدوا ممارسة عناصر الأمن السوري التعذيب بكافة الأشكال والأنواع.وكشفت مجموعة العمل في بيانها عن أن عدداً من النساء والأطفال الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب، وقالت إن بعض المعتقلات هن طالبات جامعيات أو ناشطات أو أمهات مع أو بدون أطفالهن.وكانت مجموعة العمل قد طالبت في وقت سابق بالإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم، عادة أن ما يجري في السجون النظام السوري جريمة بكل المقاييس.// انتهى //15:38ت م0148