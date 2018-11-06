الباحة 28 صفر 1440هـ الموافق 06 نوفمبر 2018م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، عن توفر وظائف 80 وظيفة حارس أمن لمدارس المنطقة، ودعت الإدارة المتقدمين والمسجلين سابقا في قوائم الطلبات وكل من تنطبق عليه الشروط إلى سرعة التسجيل لهذه الوظائف عبر رابط التوظيف الخاص بالشركة المشغلة التالي https://googl/forms/WrAfObkWcN2MyOeb2 , ولمدة (5) أيام بدءا من يوم غد.وأكدت الإدارة على المتقدمين الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل العمر عن 30 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً حاصلاً على الشهادة الابتدائية كحد أدنى مع أفضلية من يحمل مؤهلات أعلى كما يشترط كذلك أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون لائقا طبياً وألا يكون مرتبطا بوظيفة أخرى وأن يكون قد أنهى التدريب والتأهيل مع ضرورة التقيد بالزي المحدد لأداء العمل، مع سلامة سجله الأمني.//انتهى//15:39ت م0149