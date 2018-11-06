سكاكا / 28 صفر 1440هـ الموافق 06 نوفمبر 2018م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي، أسماء الطلاب المتأهلين في مسابقة الطالب المدرب.وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي خالد بن عبيدالله القنيفد أن مسابقة الطالب المدرب تأتي من منطلق أهمية بناء جيل مثقف واعي مبدع، له رسالة وهوية يسعى لتحقيقها، ويقدر أهمية الذات وتطويرها.من جانبه، قال منسق المسابقة رئيس قسم البرامج العامة والتدريب تركي بن مازن الفهيقي أن المسابقة تعد إحدى برامج إدارة النشاط الطلابي في مرحلتها الثانية، حيث تم عقد برنامج تدريبي يوم الخميس الموافق 23 / 2 / 1440هـ بمدرسة العمرية الثانوية بسكاكا، استهدف 31 طالباً من مختلف مدارس المنطقة للمرحلة الثانوية، تم فيها التطرق إلى صفات المدرب والطرق التي يستخدمها المدرب لاختيار المادة المطروحة وأهم جوانب الإبداع في صياغة الحقيبة التدريبية، وسينافس المتأهلين في منطقة مكة المكرمة بتاريخ 27 /3/ 1440هـ.والطلاب المتأهلين هم: سيف الإسلام خالد السهيان من مدرسة العمرية الثانوية في سكاكا، بدر عاطف السلطان من مدرسة الرحمانية الثانوية في سكاكا .// انتهى //15:42ت م0151