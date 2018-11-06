الباحة 28 صفر 1440 هـ الموافق 06 نوفمبر 2018 م واسرأس مساعد المدير العام للخدمات المساندة علي حمدان الغامدي, الاجتماع الأول بمديري الإدارات المعنية بتنفيذ بنود الميزانية للعام المالي الحالي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المهمة منها ميزانية الإدارة ومعوقات الصرف وآلية الإسناد في منصة "اعتماد" لجميع البنود, وميزانية إدارة الموارد البشرية, وإدارة شؤون المباني, ونظام الهايبريون لجميع الإدارات والأقسام.وأكد الغامدي استنفاذ بنود الميزانية المخصصة للإدارة العامة في كل ما يخدم سير العمل التربوي والتعليمي, مبرزاً دور منصة "اعتماد" في تحقيق مزيد من الشفافية وتوحيد الإجراء المتبع.// انتهى //15:43ت م0152